David si allontana: Inter, un ostacolo complica l’affare – TS

Jonathan David è uno dei calciatori seguiti con maggior interesse dall’Inter in vista della sessione estiva di mercato. La pista si è però complicata a causa di un nodo difficilmente superabile dai nerazzurri.

LA SITUAZIONE – Jonathan David rappresenta sempre più un’opzione di difficile riuscita per l’Inter. Il canadese è uno dei giocatori più apprezzati sul mercato dei potenziali svincolati nel 2025, ragion per cui svariati top club a livello europeo hanno approfondito i discorsi con il suo entourage al fine di sondare il terreno per un suo eventuale acquisto in estate. Più in particolare, oltre ai nerazzurri, anche la Juventus e il Barcellona hanno dimostrato un certo interesse per il classe 2000, anche se nessuna sembra essersi portata in una posizione di chiaro vantaggio rispetto alle concorrenti.

David, perché il suo acquisto è difficile per l’Inter

IL PROBLEMA – David, stante il suo status e il fatto che il suo ingaggio avverrebbe con un costo del cartellino pari a zero, chiede cifre importanti in termini di ingaggio e di commissioni. Il totale dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro, determinando così la necessità di ragionare in termini complessivi sul mercato da attuare nella sessione estiva di mercato prima di affondare il colpo per il canadese. L’Inter, consapevole di avere tra le sue fila due titolarissimi come Marcus Thuram e Lautaro Martinez, difficilmente sborserà una cifra complessiva di una tale portata per un calciatore chiamato a condividere la titolarità con loro.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport