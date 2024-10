David, rinforzo in attacco o sostituto di Thuram? l’Inter anticipa i contatti – TS

L’Inter guarda al futuro e ha già iniziato a sondare il mercato per rinforzare ulteriormente l’attacco in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con grande attenzione c’è quello di Jonathan David. L’edizione odierna di Tuttosport si domanda: l’attaccante canadese arriverebbe per completare l’attacco o per sostituire Thuram?

COLPO A ZERO – Jonathan David, centravanti canadese del Lille con un contratto in scadenza a giugno 2025, è già al centro di un potenziale derby di mercato tra grandi club europei. Il nome di David è tra i più gettonati in vista dell’estate 2025, con Inter, Juventus, alcuni club di Premier League, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain pronti a contenderselo. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, forte della sua esperienza e delle operazioni già portate a termine in passato, ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, dimostrando interesse per un affare che potrebbe seguire le orme di quello che ha portato Marcus Thuram a Milano. Anche David, come Thuram, rappresenta un’opportunità d’oro per l’Inter e per il fondo Oaktree, che gestisce le finanze del club: un calciatore giovane (compirà 25 anni a gennaio), talentuoso e con un cartellino a costo zero, in quanto il suo contratto sarà in scadenza.

David sostituisce Thuram all’Inter?

PACCHETTO OFFENSIVO – L’eventuale arrivo di Jonathan David offrirebbe molteplici vantaggi alla squadra di Simone Inzaghi. In primis, garantirebbe l’acquisto di un attaccante di livello mondiale, capace di completare un reparto offensivo già fortissimo. Ma, allo stesso tempo, rappresenterebbe anche una solida alternativa nel caso in cui l’Inter si trovasse a dover far fronte a un’eventuale cessione di Marcus Thuram. Il francese, protagonista di una stagione straordinaria fino a questo momento, è sotto l’occhio vigile di diverse big europee, tra cui il Paris Saint-Germain, che potrebbe fare un tentativo a fine stagione per portarlo a Parigi. Non va dimenticato che nel contratto di Thuram è presente una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro, una cifra che potrebbe attirare pretendenti importanti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino