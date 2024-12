David è ancora un obiettivo possibile per l’Inter. La situazione – SI

Jonathan David rappresenta uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. Nonostante siano tante le pretendenti al canadese, i nerazzurri restano ancora in corsa per acquistarlo a zero.

IL PUNTO – Jonathan David sta disputando una stagione all’altezza delle precedenti annate, rendendo in questo modo ancora più incline l’Inter a impegnarsi per ingaggiarlo in estate. Il calciatore del Lille, il cui contratto scadrà nel 2025, costituisce un’occasione importante per quei club che non possono investire le cifre solitamente richieste per un calciatore del suo livello. Ecco che i nerazzurri continuano il pressing sul classe 2000, auspicandosi di poterlo convincere a sposare la sua causa.

David e l’interesse dell’Inter: lo scenario

IL FUTURO – David non rappresenta dunque un obiettivo sfumato per l’Inter. Nonostante il canadese abbia fatto intendere di vedere con estremo favore l’approdo al Barcellona nella prossima stagione, il suo futuro non è per nulla definito. Come riportato da Gianluigi Longari a Sportitalia.it, la squadra meneghina continuerà a sperare nel suo arrivo fino a quando non sarà stata da lui adottata una scelta definitiva.

ELEMENTI FAVOREVOLI – Vari sono i fattori che inducono l’Inter ad auspicare nel suo ingaggio. Di natura economica, attinenti al fatto che il costo zero del cartellino si assocerebbe a un ingaggio non superiore a quello percepito da altri top presenti in rosa. Di carattere tecnico, con riferimento all’unicità delle caratteristiche che David possiede.