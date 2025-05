David, non solo l’Inter! Incontro con un altro club italiano

Jonathan David è uno dei giocatori attenzionati dall’Inter in vista della prossima stagione. Sull’attaccante però c’è forte concorrenza e lo racconta Alfredo Pedullà su X.

MERCATO – Il giorno dopo una delusione del genere è sempre difficile da affrontare. L’Inter poche ore fa ha perso definitivamente la possibilità di vincere lo scudetto, che invece hanno festeggiato a Napoli. La notte di Como rimarrà impressa nella mente di tantissimi giocatori, tra cui quelli in scadenza a giugno che saluteranno presto. I protagonisti in questione sono soprattutto in attacco e si tratta di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che ieri hanno disputato la loro ultima partita in campionato con l’Inter.

ENTRATA – La dirigenza si sta muovendo sul mercato fin da subito per anticipare i colpi e prepararsi già al Mondiale per Club. Oltre a Luis Henrique, per cui è quasi fatta l’operazione, si parla anche di Jonathan David. L’Inter segue in maniera importante l’attaccante e lo vorrebbe come rinforzo di peso a parametro zero in uscita dal Lille. La concorrenza però spinge e Alfredo Pedullà spiega: «La Juventus incontrerà gli agenti la prossima settimana. Il Napoli si è avvicinato ma non ha chiuso, pur avendo fatto l’offerta più alta. La priorità resta Osimhen, ma la Juventus deve fare due attaccanti. E David è sull’agenda bianconera da sempre»