David e non solo, l’Inter punta al made in Italy: ecco 3 rampolli! – TS

La prossima estate l’Inter rivoluzionerà il suo attacco, dal momento che sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa sono destinati a partire. Jonathan David sarebbe il grande colpo, ma occhio anche a tre giovani italiani. Due sono nati a Interello e rimangono sotto l’egida nerazzurra.

CAMBI – David ma non solo: l’Inter, la prossima estate, rivoluzionerà il suo pacchetto offensivo. Lautaro Martinez è la certezza su cui aggrapparsi, Taremi l’ennesimo parametro zero di lusso arrivato dal mercato e poi c’è Marcus Thuram, sui cui pende però una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Due che invece partiranno sicuramente sono Arnautovic e Correa. L’austriaco e l’argentino andranno via in scadenza di contratto, senza troppi rimpianti per i tifosi nerazzurri. Dunque, bisognerà sostituirli. Jonathan David rimane sempre il nome più caldo e gettonato. Il canadese, che si libererà a zero il prossimo 30 giugno 2025, piace anche ad altre big europee. Ma la Beneamata tiene d’occhio anche il made in Italy e in particolare tre giovani rampolli, che si stanno mettendo in luce durante queste prime settimane di Serie A. Due, peraltro, sono già di sua proprietà.

David-Inter e oltre: occhio a tre giovani italiani!

GIOVANI – Sebastiano Esposito e Francesco Pio potrebbero ritornare alla base a fine stagione. Il fratello più grande sta trovando finalmente la sua dimensione a Empoli, tant’è che ha già trovato due reti in questo campionato. Il più piccolo, classe 2005, guida lo Spezia in Serie B. Tra i due, Seba, sembra probabilmente il più pronto per il grande salto. Ma ai due giovani rampolli nati e cresciuti a Interello, si aggiunge anche chi è invece si è svezzato dall’altra parte di Milano: ossia Daniel Maldini. Il figlio d’arte, oggi a Monza, piace all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati