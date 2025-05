David, non c’è solo l’Inter in Italia. La mossa del Napoli – SI

Jonathan David è un grande obiettivo dell’Inter per la sessione estiva di calciomercato. Oltre ai nerazzurri, anche il Napoli ha mosso dei passi per provare a ingaggiarlo a parametro zero.

LA SITUAZIONE – Jonathan David potrebbe diventare la causa del prossimo duello di mercato di Inter e Napoli in estate. Il calciatore canadese, che lascerà il Lille a parametro zero al termine della stagione, è infatti nel mirino di entrambe le compagini per un possibile ingaggio nella sessione estiva di mercato. Dopo aver concluso la propria volata scudetto, le due squadre potrebbero dunque tornare a fronteggiarsi, questa volta in sede di mercato, per provare ad acquistare uno degli attaccanti più importanti del panorama internazionale.

David, la mossa del Napoli e la strategia dell’Inter

LO SCENARIO – Come riferito da Alfredo Pedullà, il Napoli ha mosso i primi passi per arrivare al calciatore canadese. David e Darwin Nunez, in questo senso, sono i due sogni della squadra partenopea per arricchire il proprio reparto avanzato con la presenza di un giocatore di livello internazionale. L’Inter, dopo aver avviato dei dialoghi con l’entourage del canadese per sondare il terreno in vista di un possibile acquisto estivo, è ora in attesa. In questo contesto, saranno determinanti le intenzioni del classe 2000: se nessun’offerta sarà da lui ritenuta vantaggiosa sul piano economico e su quello delle implicazioni tecniche, allora l’ipotesi Inter potrebbe tornare con forza. Con i nerazzurri che accetterebbero con favore di sedersi a un tavolo per definire i termini di un accordo definitivo.