David, Napoli in vantaggio ma resta un nodo! Inter alla finestra

Jonathan David è conteso da tre squadre italiane in vista della sessione estiva di mercato: il Napoli è al momento in vantaggio su Inter e Juventus, ma deve sciogliere un nodo prima di chiudere l’affare.

IL PUNTO – Jonathan David rappresenta il nuovo fattore di contesa tra il Napoli e l’Inter. Dopo aver archiviato la stagione di Serie A, con il successo finale dei partenopei con 1 punto di vantaggio sui nerazzurri, le due compagini si contendono uno degli attaccanti più appetibili sul mercato degli svincolati, consapevoli di potersi regalare un colpo da 90 in presenza di condizioni relativamente favorevoli sul piano economico. Relativamente perché, se da un lato non sarà necessario sborsare alcunché in termini di cartellino, dall’altro si dovrà assicurare un ingaggio significativo associato a delle commissioni da top player.

David, il Napoli deve risolvere un dettaglio (non secondario). La situazione

L’OSTACOLO – Come riportato da Fabrizio Romano, il principale problema che impedisce la conclusione dell’affare non riguarda però il fattore economico. A frenare la chiusura è infatti il tema della clausola rescissoria che dovrebbe essere inserita nell’accordo. La volontà comune sembra, in ogni caso, essere quella di trovare un compromesso che sia accettabile ad entrambe le parti. Nella prossima settimana, infatti, i rappresentanti del Napoli e l’entourage del calciatore canadese si incontreranno per provare a risolvere l’impasse. Con l’Inter, e la Juventus, che restano in attesa nella speranza di poter rientrare in gioco in caso di fumata nera definitiva.