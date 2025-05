David si avvicina al Napoli, l’Inter molla la presa? Il punto

Jonathan David potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. La trattativa tra l’entourage del calciatore e i partenopei è entrata nel vivo, con l’Inter che sonda altri profili.

L’ACCORDO – Jonathan David si avvicina a grandi passi al Napoli. Il calciatore canadese, monitorato con attenzione anche da Inter e Juventus per un eventuale ingaggio a parametro zero in estate, è infatti sempre più vicino a vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione. A riportarlo è TMW, secondo cui ci sarebbe già un accordo di massima tra le parti in vista della definizione dell’affare. L’Inter, in questo scenario, appare ora più defilata.

David a un passo dal Napoli? L’Inter monitora nel frattempo altri profili

LA STRATEGIA – Con David che rischia di sfumare, l’Inter non intende cambiare i parametri sui quali ha fondato sin dall’inizio i negoziati con il canadese. Non ci sarà, dunque, un aumento dell’offerta in termini di ingaggio e non si aprirà alle ricche commissioni richieste dall’entourage del classe 2000. Per quanto la dirigenza del club meneghino apprezzi il centravanti canadese, infatti, l’intenzione è quella di non venir meno a dei principi ben definiti in materia di mercato in entrata.

LE ALTERNATIVE – Ecco che l’Inter si sta guardando seriamente intorno, con l’obiettivo di consegnare al tecnico Simone Inzaghi un nuovo attaccante per il Mondiale per Club. I nomi principali riguardano calciatori esplosi nel Campionato italiano, tra cui spiccano: Ange-Yoan Bonny, Joshua Zirkzee e Santiago Castro. Con David che rischia di allontanarsi, è plausibile che l’attenzione della dirigenza nerazzurra venga sempre più a concentrarsi su tali profili. Ciascuno avente le proprie caratteristiche e la propria specifica utilità per il reparto avanzato.