David al centro del mercato: per l’Inter concorrenza di una big europea

David continua a essere uno dei protagonisti assoluti della Ligue 1, attirando l’attenzione di alcuni dei principali club europei. L’attaccante canadese del Lille, con un contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe diventare uno dei nomi più ambiti del mercato nelle prossime sessioni. Ma la concorrenza è elevata per l’Inter.

CONCORRENZA PER L’ATTACCANTE – Inter e Juventus sono ormai da tempo sulle tracce di Jonathan David, giovane attaccante talentuoso del Lille. Negli ultimi giorni, però, secondo quanto ribadito dai colleghi tedeschi di Sky Sport DE, si sarebbe inserito il Bayern Monaco. Max Eberl, direttore sportivo del club bavarese, segue l’attaccante canadese da anni, già dai tempi in cui lavorava al Borussia Monchengladbach. L’interesse del Bayern è ulteriormente motivato dalle incertezze sul futuro del giovane Mathys Tel e dalla necessità di trovare un’alternativa valida o un possibile successore di Harry Kane nel lungo termine. Con 25 anni e un rendimento costante in Ligue 1, Jonathan David ha dimostrato di essere un attaccante moderno, capace di giocare sia come centravanti puro che in un sistema più fluido

David occasione a parametro zero per l’Inter: ma non solo la Juventus!

COLPO – L’Inter, da sempre attenta a cogliere opportunità a basso costo, monitora con interesse David come possibile rinforzo per l’attacco. L’attuale contratto del giocatore con il Lille scade nel 2025, ma l’opzione di un trasferimento a prezzo ridotto o di un accordo anticipato per un parametro zero potrebbe far scattare l’interesse dei nerazzurri. La società di Viale della Liberazione è sempre attenta a talenti che uniscano prospettiva e rendimento immediato, caratteristiche che il canadese ha dimostrato ampiamente nelle sue stagioni in Francia. Anche la Juventus sta osservando da vicino David, considerandolo un possibile rinforzo per il reparto avanzato. Con le incertezze su alcuni attuali attaccanti in rosa. Il futuro di David si preannuncia come uno dei temi caldi delle prossime finestre di mercato. L’Inter e la Juventus studiano le mosse, ma dovranno vedersela con il Bayern Monaco