David, è lotta a tre! Inter registra tentativo di accelerata della Juventus

Jonathan David è nel mirino di tre big del calcio italiano: Inter, Napoli e Juventus. Nella situazione di stallo attuale, i bianconeri stanno provando a superare le concorrenti per incassare il sì definitivo del canadese.

LA SITUAZIONE – Jonathan David è sul taccuino di Inter, Napoli e Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, al momento sono i bianconeri a voler assumere le redini della situazione per acquisire un vantaggio decisivo ai fini dell’ingaggio del canadese in estate. Nello specifico, la dirigenza dei piemontesi è ora al lavoro con l’entourage del calciatore del Lille al fine di approfittare dello stallo attualmente dominante in questo scenario. I nerazzurri e i partenopei, infatti, non sembrano intenzionati a compiere alcuna mossa, nel prossimo futuro, per l’ingaggio del canadese.

David, cosa farà l’Inter? I piani sono chiari

LA STRATEGIA – L’Inter è in attesa della decisione definitiva di Simone Inzaghi in merito al suo futuro. Laddove il piacentino dovesse comunicare la propria volontà di separarsi dal Club nerazzurro, l’attenzione sarebbe ovviamente rivolta a individuare al più presto il suo sostituto. Una volta definito l’ingaggio dell’erede di Inzaghi, la dirigenza potrebbe discutere con lui della strategia da adottare sul fronte David. Con l’auspicio, nel caso di volontà concreta nel senso dell’acquisto del canadese, di avere ancora la possibilità di strapparlo alla concorrenza.