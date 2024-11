David-Inter, trattativa molto complicata. Possibile solo in un caso – TS

Jonathan David è uno dei profili seguiti con maggior interesse dall’Inter in vista della sessione estiva di calciomercato. Il suo arrivo, a parametro zero, è però possibile solo in un’eventualità.

OBIETTIVO DIFFICILE – Jonathan David è un obiettivo dell’Inter per il calciomercato estivo, soprattutto in considerazione della possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. L’attaccante del Lille, infatti, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Lille, trovandosi così libero di approdare in qualsiasi altro club senza la necessità del previo accordo con i francesi. Non è tutto oro quel che luccica, in questa circostanza, dato che l’assenza dell’esborso per il cartellino è compensata dalle elevate richieste economiche in termini di ingaggio e commissioni da garantire a David e al suo entourage.

David all’Inter? Può sbloccarsi solo così

LO SCENARIO – Poste queste basi, l’Inter potrebbe concretamente approfondire i discorsi con gli agenti del calciatore esclusivamente in un caso: la cessione di Marcus Thuram nella prossima sessione estiva di mercato. Considerando la richiesta di 6 milioni di euro annui per 5 stagioni, l’ammontare dei costi che l’Inter dovrebbe sborsare per definire l’intesa con il francese si attesta intorno agli 80 milioni di euro. Una cifra che Oaktree potrebbe ritenere “alla portata” solamente in caso di cessione del connazionale ex Borussia Monchengldbach.

Fonte: TuttoSport