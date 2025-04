David-Inter, trattativa calda. Barcellona defilato? Le ultime dalla Spagna

Jonathan David rappresenta uno dei pezzi pregiati del “mercato degli svincolati” su cui l’Inter concentrerà l’attenzione in estate. Per il canadese, i nerazzurri hanno in mente una strategia.

IL PUNTO – Jonathan David e l’Inter non hanno ancora detto la parola “fine” all’ipotesi di una fumata bianca. I nerazzurri apprezzano moltissimo il calciatore del Lille sia per le sue qualità tecniche e tattiche sia per la personalità con cui affronta qualsiasi match a prescindere dal contesto di riferimento e dal valore dell’avversaria affrontata. In questo scenario, la società meneghina sarebbe pronta a fare sul serio sin da subito per evitare che un’altra pretendente al canadese, di rilievo europeo, possa affondare il colpo per il classe 2000 nei prossimi mesi.

David, l’Inter fa sul serio. Proposta e reazione del Barcellona

OFFERTA CONCRETA – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Inter avrebbe già presentato all’entourage di David un’offerta economicamente molto interessante per ingaggiarlo in estate. La somma proposta sarebbe pari a 10 milioni di euro all’anno più bonus, con la scadenza del suo eventuale contratto coi nerazzurri che andrebbe ad essere fissata nel 2030. Al momento, però, l’accordo non ci sarebbe ancora stato. Il motivo sarebbe da ricercare nella preferenza di David per il Barcellona.

POSIZIONE BLAUGRANA – Nonostante la priorità del canadese sia data dalla squadra catalana, di segno diverso sarebbe il punto di vista del Barcellona stesso. In particolare, il tecnico tedesco Hans Flick avrebbe sottolineato la necessità di intervenire in altri reparti del campo, stante la sua totale fiducia nei confronti di Robert Lewandowski anche per la prossima stagione. L’Inter spera che i catalani proseguano lungo tale direzione, così da sfruttare il vantaggio accumulato nella corsa a David per riuscire a portarlo a Milano in estate.