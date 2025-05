David-Inter, quanto c’è di vero sulle ultime voci? Questa la verità

David accostato fortemente all’Inter nei mesi scorsi e anche nelle ultime ore. Arrivano aggiornamenti a tal riguardo. La verità sul giocatore canadese, che lascia il Lille a parametro zero, è la seguente.

ATTACCANTE IN SOSPESO – Il nome di David, attaccante canadese del Lille, circola costantemente per quanto riguarda il campionato italiano. Oltre all’interesse remoto di Inter e Juventus, nelle ultime settimane, il Napoli è piombato prepotentemente sul giocatore in forza al Lille. Il ragazzo, che ha comunicato tramite un post l’addio, sta valutando seriamente l’offerta del club partenopeo. Questo l’aggiornamento di mercato di Alfredo Pedullà: «Jonathan David è sempre un argomento di mercato, si è incontrato con il Napoli, confermato dall’agente. Oggi il Napoli è concentrato sul campionato. L’Inter, al netto delle ultime voci, non si è avvicinata a David. La distanza è ancora ampia. I nerazzurri avevano chiesto un’offerta che non è arrivata, mentre l’offerta del Napoli è congrua e giusta». Dunque, secondo quanto riporta Pedullà, che invece aveva confermato l’interesse forte verso Bonny, David non sarà un giocatore nerazzurro. Il suo futuro comunque si deciderà una volta finito il campionato, che vede al momento la lotta punto a punto tra la squadra di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi.