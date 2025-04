David, l’Inter propone un alto ingaggio! La situazione dell’attaccante

L’Inter non è al centro delle voci di mercato solo per Luis Henrique. La dirigenza lavora anche per il reparto offensivo, un aggiornamento dal fronte Jonathan David.

PARAMETRO ZERO – Jonathan David è l’attaccante su cui l’Inter vorrebbe puntare per la prossima stagione. O meglio, rappresenta al 100% un’occasione da sfruttare sul mercato. Il motivo? Il contratto in scadenza in questo giugno con il Lille, che permette l’acquisto del calciatore direttamente a parametro zero. La storia recente del club nerazzurro è fatta di grandissimi colpi di svincolati, a partire da Hakan Calhanoglu fino a Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

David il terzo attaccante? L’attacco dell’Inter in bilico

REPARTO OFFENSIVO – L’attacco dell’Inter cambierà totalmente nella prossima stagione. Non verranno rinnovati Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che sono in scadenza a giugno. Mehdi Taremi è in dubbio per le sue condizioni fisiche critiche dall’inizio dell’anno. Jonathan David sarebbe il terzo nome dopo Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Secondo Ekrem Konur, insider di mercato, il club sarebbe pronto ad offrire un ingaggio da 5 milioni di euro netti al calciatore. David deve ancora scegliere la sua destinazione, la concorrenza è fitta e il primo club dopo quello nerazzurro è il Barcellona. L’età di Robert Lewandowski comincia a poter diventare un problema.