David-Inter, numeri convenienti! E la programmazione ha 2 nomi – SI

Il nome di David ritorna a circolare con insistenza in casa Inter. La società, al contempo, continua la sua opera di programmazione sul mercato.

NUMERI CONVENIENTI – Gianluigi Longari riporta a galla, per l’Inter, il nome di David. L’estratto dalle colonne di Sportitalia.it: «Risalgono addirittura alla scorsa estate, i primi dialoghi che abbiamo avuto modo di riportare tra l’Inter e l’entourage di Jonathan David. Per quanto siano alte le cifre emerse del pacchetto che consentirebbe ad un club di contrattualizzare il canadese (tra bonus alla firma, ingaggio, e commissioni) sarebbero comunque numeri decisamente convenienti per chi sta cercando un attaccante con qualità in fase di palleggio ed in grado di proporsi come alternativa di livello non dissimile rispetto a quello di Lautaro Martinez e Thuram. Due che nelle volontà nerazzurre, ed al netto di offerte imponderabili, dovrebbero essere blindati anche per la prossima stagione».

Non solo David, l’Inter lavora sulla programmazione tra Sucic e Luis Henrique

PROGRAMMAZIONE – Lo stesso Longari, si è poi focalizzato su Sucic e Luis Henrique: «Del resto, è sempre stata la programmazione l’arma vincente dei nerazzurri nella loro gestione, e non è un caso che anche a questa primavera i Campioni d’Italia si affaccino con parte del mercato estivo già incasellata. A partire da Sucic, bloccato addirittura nel mese di gennaio per il Mondiale per Club, passando per Luiz Henrique del Marsiglia che promette di diventare un esterno a tutto campo utilizzabile su entrambe le corsie in vista della competizione estiva e del futuro ad ampia gittata dei milanesi. Il player trading che ne seguirà, sarà diretta conseguenza».