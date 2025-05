David, Inter lontana? Un club di Serie A ha presentato offerta ufficiale

Occhio a David, che potrebbe arrivare in Serie A ma non all’Inter. Infatti, l’attaccante canadese ha ricevuto un’offerta ufficiale.

OFFERTA UFFICIALE – Continua il pressing di mezza Europa nei confronti di David, che dal 30 giugno sarà ufficialmente un giocatore libero, in quanto lascerà a scadenza di contratto il Lille. L’attaccante canadese, oltre a piacere all’Inter, è finito nel mirino di diversi club: Barcellona in Spagna, Bayern Monaco in Germania, ma occhio soprattutto al Napoli in Italia. Come riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ha presentato una proposta ufficiale a Jonathan David e sono in corso trattative avanzate per un trasferimento gratuito. È stata inviata un’importante proposta contrattuale all’attaccante che lascerà il Lille a fine stagione. Ci sono ancora dettagli importanti da chiarire.

David nel mirino del Napoli e ora l’Inter è più defilata

FATTORE – Napoli quindi molto attivo sul mercato, visto che la squadra partenopea ha aperto anche le trattative per portare a parametro zero il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. David, che appunto piace anche all’Inter, in questa stagione ha collezionato venticinque gol e 12 assist con la maglia del Lille in quarantotto presenze complessive. Inoltre, ha segnato ben sette gol in Champions League. Il Lille, peraltro, si sta giocando l’accesso ai preliminari di Champions, insieme a Nizza e Strasburgo.