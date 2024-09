David-Inter, la fila è chilometrica: gennaio potrebbe essere già tardi!

L’Inter mantiene d’occhio il 24enne del Lille David. L’attaccante del Canada, recordman di reti (29), piace non solo ai nerazzurri. I tempi.

FILA CHILOMETRICA – Il calciomercato è finito solamente da qualche giorno, ma in casa nerazzurre le antenne sono sempre dritte. L’intervento, in questo caso, su Tmw di Fabrizio Biasin. L’argomento principale è Jonathan David: «Per Marotta, Ausilio e Baccin saranno mesi caldi, anche in chiave mercato. Come dite? È appena finito? Non dimenticate che Taremi e Zielinski sono affari conclusi a novembre e così dovrà essere per i nuovi parametri zero presenti sul taccuino dei dirigenti in viale della Liberazione. Jonathan David, per esempio, piace assai, anche se alle spalle ha una fila chilometrica (la quantità di direttori sportivi pronti ad accaparrarsi il giovanotto del Lille è notevole e, credete ammé, nessuno di questi attenderà gennaio per farsi sotto)».

David, c’è la fila dietro: ma l’Inter ci proverà

ANTICIPARE – David, dunque, è un obiettivo reale dell’Inter per la prossima stagione. Ma c’è tanta concorrenza. Il centravanti canadese, al momento in forza al Lille, dovrebbe lasciare il club francese verso mete più ambite e prestigiose. In Italia, oltre al club nerazzurro, c’è anche la Juventus. Potrebbe dunque proiettarsi un derby d’Italia all’orizzonte. Un derby che può partire già prima del previsto per evitare di perdere tempo e anticipare tutti gli altri competitors.