David, per l’Inter derby d’Italia e non solo: almeno altre 3 squadre!

C’è la fila per David, attaccante canadese del Lille. Il ragazzo, classe 2000, lascerà a zero in estate la squadra francese. Inter e Juventus attive.

QUANTE INTERESSATE! – Il profilo di David evidentemente suscita notevole interesse in tutta Europa. Sul giocatore del Lille, prossimo ormai alla scadenza di contratto, si è espresso l’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Il suo aggiornamento su X: «Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille. Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto più commissioni da tenere in considerazione. Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi».

David-Inter, nerazzurri attivi ma c’è la fila! L’attaccante piace

ANTICIPARE – David corteggiato da mezza Europa. Non solo dall’Inter che ha già avviato i contatti con l’entourage del ragazzo canadese. Il centravanti, compagno di Tajon Buchanan in Nazionale, sarà un oggetto di mercato la prossima estate. Ma sarà fondamentale lavorare di anticipo per cercare di sbaragliare la concorrenza. Occhio infatti soprattutto al prossimo inserimento della Premier League, sempre abbastanza forte economicamente parlando.