David, l’Inter anticipa il calciomercato e tenta il colpaccio a zero

David, attualmente sotto contratto con il Lille fino al giugno 2025, è nel mirino dell’Inter, che potrebbe decidere di ingaggiarlo a termine di questa stagione. Tra le squadre interessate, secondo quanto riportato da Relevo, l’Inter è quella che ha mosso i primi passi in maniera più concreta.

PRIMI PASSI – Jonathan David è senza dubbio uno dei profili più interessanti della prossima sessione estiva di calciomercato. L’Inter, infatti, sarebbe pronta a fare un’offerta per il 24enne canadese, soprattutto considerando che potrebbe essere disponibile a costo ridotto per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate. La società di proprietà di Oaktree Capital non avrebbe problemi a investire una cifra ragionevole per assicurarsi il giocatore, il quale rientra perfettamente nel profilo giovane e promettente che cercano per il futuro della squadra​

David a zero, l’Inter tenta il colpo a zero!

CONCORRENZA – L’Inter, che secondo quanto riportato da Matteo Moretto si è mossa in anticipo, in ogni caso dovrà affrontare la concorrenza di molte squadre della Premier League, che hanno identificato David come una delle priorità per rinforzare l’attacco la prossima estate. Molti club sono interessati a lui, ma l’Inter potrebbe avere il vantaggio di anticipare la notizia del trasferimento già a gennaio così come fatto la scorsa stagione con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. In Serie A anche la Juventus potrebbe essere coinvolta nella corsa al giocatore, soprattutto se il prezzo del trasferimento sarà abbordabile a causa dell’imminente scadenza del contratto​

