David infiamma il calciomercato! Inter c’è, in corsa anche la Juventus

Il nome di Jonathan David continua a risuonare nel mondo del calcio europeo, specialmente in Italia, dove l’Inter e la Juventus sono pronte a contendersi il giovane talento canadese, soprattutto con un contratto in scadenza a giugno 2025.

BOMBER A ZERO – Jonathan David attaccante classe 2000 del Lille, ha raggiunto quota 12 reti stagionali con la recente marcatura contro il Lione, consolidando il suo status di uno dei goleador più affidabili della Ligue 1. La sua abilità nel segnare e creare opportunità per la squadra lo ha reso uno dei nomi più ambiti in vista della prossima sessione di mercato estiva, specialmente perché il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il giocatore ha già dichiarato che non intende rinnovarlo. L’Inter, storicamente attenta a capitalizzare sui giocatori a parametro zero, ha dimostrato negli ultimi anni di saper sfruttare le opportunità di mercato, come con gli ingaggi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Entrambi i giocatori sono stati “prenotati” con accordi preliminari durante il mercato invernale dell’anno scorso. Questa strategia ben si adatta al profilo di David, che potrebbe rappresentare un investimento mirato per migliorare ulteriormente l’attacco nerazzurro senza incidere troppo sulle finanze.

Inter su David, ma c’è la concorrenza! Anche in Serie A

ALTRI CLUB – Il profilo di David non è solo di interesse dell’Inter. Anche la Juventus monitora attentamente il giovane canadese, considerandolo un possibile sostituto di Dusan Vlahovic in caso di partenza dell’attaccante serbo. Tuttavia, la corte serrata di Inter e Juventus riflette il valore del giocatore sul mercato europeo e la sua adattabilità alla Serie A. Con una scadenza contrattuale che potrebbe abbassare il prezzo del cartellino e la determinazione del Lille a trovare una nuova sistemazione per David, gennaio potrebbe segnare un momento decisivo per le trattative. Il club nerazzurro, con la sua esperienza in operazioni di questo tipo, è ben posizionato per replicare il successo ottenuto con altri colpi a parametro zero, tentando di assicurarsi in anticipo una delle promesse più interessanti.