David, un indizio lo avvicina all’Inter! Il suo agente ospite a San Siro. Il motivo

L’Inter si muove sul mercato con lo sguardo puntato al futuro e tra i profili più ambiti c’è Jonathan David, attaccante canadese del Lille che, a giugno, diventerà un parametro zero di lusso. Un indizio di mercato lo avvicina ulteriormente ai nerazzurri: di recente il suo agente è stato ospite del club nerazzurro a San Siro! Ecco ulteriori dettagli.

INTER MONITORA – Nonostante la possibilità di ingaggiarlo senza un costo di trasferimento, il nome di Jonathan David è al centro di una competizione serrata tra top club europei, tra cui i nerazzurri, la Juventus e il Barcellona. Un indizio significativo sull’interesse dell’Inter è stato la presenza del procuratore del giocatore, Nick Mavromaras, a San Siro durante il match di Champions League tra Inter e Lipsia. L’agente è stato ospite del club nerazzurro e ha soggiornato all’hotel Melià, noto quartier generale per le operazioni di mercato dell’Inter. La strategia di Mavromaras appare chiara: mantenere vivi i contatti con tutte le squadre interessate. Dopo l’impegno a Milano, l’agente si è recato a Bologna per seguire dal vivo il suo assistito nel match tra Lille e Bologna, un’ulteriore testimonianza di come il canadese stia attirando l’attenzione delle grandi d’Europa.

David una miniera d’oro a… zero! L’Inter c’è e lo ribadisce

INTENZIONE CHIARA – Ma quanto costerebbe un’operazione Jonathan David? Nonostante la scadenza del contratto col Lille renda superfluo un costo per il cartellino, il valore dell’attaccante classe 2000 resta altissimo. Si parla di un quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione – circa 60 milioni lordi in totale – a cui si aggiungono i bonus e una commissione considerevole richiesta da Mavromaras. Complessivamente, l’investimento potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro, suddivisi in 13 milioni annui. Un impegno finanziario non indifferente per l’Inter, che a fine stagione dovrà anche gestire le partenze di Marko Arnautovic e Joaquín Correa, entrambi in scadenza. Questi addii consentiranno al club di risparmiare circa 20 milioni di euro lordi tra stipendi e ammortamenti, aprendo uno spiraglio per l’ingaggio del talentuoso canadese.