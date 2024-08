David come Chiesa, nuova occasione zero per l’Inter 2025!

L’Inter non smette mai di pianificare il futuro e, con uno sguardo rivolto già al 2025, prepara mosse ambiziose sul mercato. Tra i nomi più intriganti quello di Federico Chiesa in scadenza con la Juventus ma anche quello di Jonathan David, così come riportato da Sportmediaset.

PROGRAMMAZIONE – Federico Chiesa rappresenta ad oggi per l’Inter una delle opportunità più ghiotte per il presidente e Amministratore Delegato Beppe Marotta e il suo fedelissimo Direttore Sportivo, Piero Ausilio. Chiesa, che ha vissuto un periodo altalenante in bianconero a causa di infortuni e cambiamenti tattici, da quest’anno è a tutti gli effetti fuori dal progetto nerazzurro. Con il contratto in scadenza nel giugno 2025, il talento italiano potrebbe diventare una delle grandi occasioni del mercato estivo del prossimo anno. L’interesse dell’Inter per Chiesa non è certo una novità. Il club nerazzurro ha sempre stimato il giocatore, apprezzandone le qualità tecniche. Un eventuale arrivo a zero sarebbe un colpo sensazionale, sia in termini sportivi che economici.

Chiesa e non solo, anche David occasione a zero!

ALTRO OBIETTIVO A ZERO – Ma non c’è solo Chiesa nel radar nerazzurro. Un altro nome di grande interesse per l’Inter è quello di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. Anche il suo contratto scadrà nel giugno 2025, e la sua situazione potrebbe presto diventare un’opportunità di mercato da non lasciarsi sfuggire. David, che si è affermato come uno dei migliori giovani attaccanti in Europa grazie alle sue prestazioni in Ligue 1, rappresenterebbe un rinforzo ideale per l’attacco nerazzurro, sempre in continuo sviluppo dopo l’arrivo di Mehdi Taremi quest’anno, di Marcus Thuram la scorsa stagione e il rinnovo del capitano Lautaro Martinez fino al 2029.

Fonte: Sportmediaset