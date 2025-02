David, emerge una certezza. Due elementi ostacolano i piani dell’Inter! – TS

Jonathan David è uno dei calciatori più interessanti, per l’Inter, tra quelli che si libereranno a parametro zero in estate. Per il canadese, però, i nerazzurri devono registrare questo.

IL PUNTO – Jonathan David è seguito con attenzione dall’Inter in vista di un suo possibile ingaggio a zero nella finestra estiva di mercato. Il calciatore canadese ha parlato del suo futuro a Onze Mundial, sottolineando di non aver ancora preso una scelta sul suo futuro: «Sì, lascerò il Lille a fine stagione. Volete sapere qualche indizio? Lo saprete tutti a tempo debito, ossia quando sarà finita quest’annata». Le sue parole consegnano un primo dato certo da cui effettuare qualsiasi successivo ragionamento in merito: chi vorrà David, non dovrà trattare con il Lille per assicurarselo in estate.

David, perché la trattativa è complicata per l’Inter

PRIMO FATTORE – Per arrivare a David, l’Inter dovrà fare uno sforzo economico non banale. Il fatto che non debba sborsare nulla in termini di cartellino è infatti controbilanciato dalla presenza di richieste importanti sul piano dell’ingaggio e delle commissioni da garantire al canadese e al suo entourage. Ciò significa che i nerazzurri devono riflettere con molta attenzione prima di decidere i futuri passi da attuare in merito.

ULTERIORE ELEMENTO – A rendere ancora più arduo il raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Inter è il tema delle pretendenti al calciatore del Lille. In tal senso, oltre ai nerazzurri e all’altra italiana rappresentata dalla Juventus, vi sono anche big del calcio europeo come i top club inglesi, il PSG e il Barcellona. Considerando la disponibilità economica di tali squadre, appare chiaro che l’eventuale ingaggio di David da parte dei nerazzurri rappresenterebbe il culmine di un processo lungo e tortuoso, dal quale venire a capo solo attraverso la capacità di convincere il calciatore dell’opportunità di tale passo.

Fonte: Cristiano Corbo – TuttoSport