David a breve deciderà: Inter, duello in Italia! Mentre in uscita…

Jonathan David continua a piacere all’Inter, ma in Italia le pretendenti non mancano. Poi circola sempre un nome in uscita.

DAVID -La conclusione della stagione significa anche arrivo del calciomercato. L’Inter già si è attivata, acquistando Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria (clicca QUI per il video del gol segnato ieri), e trattando col Marsiglia Luis Henrique. Ma in casa nerazzurra, si guarda anche ai parametri zero. E a tal proposito occhio a David, attualmente in forza al Lille. Qui potrebbe esserci un duello con la Juventus. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato così su Tmw: «Un mese e mezzo di campionato e poi si entrerà nel vivo del mercato. Inter e Juventus avranno un prolungamento importante di stagione con il Mondiale per Club. Entrambe si stanno già attrezzando per arrivare a questo appuntamento con tutte le situazioni chiare. Jonathan David a breve deciderà il suo futuro. Il canadese ha già deciso di lasciare il Lille e sta riflettendo sulla nuova destinazione. La Juventus è una di queste ma al momento le sue pretese economiche sono giudicate eccessive».

FRATTESI – Lo stesso Ceccarini ha parlato anche del mercato in uscita dell’Inter. Qui c’è sempre il nome di Davide Frattesi tra i papabili. Su di lui, riferisce il collega, c’è il Napoli: «Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli, l’altra è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk».