David, arrivano conferme: ‘L’Inter ha già mosso le sue pedine’!

Jonathan David rimane nel mirino dell’Inter per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Arrivano importanti conferme sulle mosse del club.

PEDINE MOSSE – Il mercato è ufficialmente chiuso, ma in casa Inter le antenne rimangono sempre dritte. Il profilo che più di tutti piace è quello di David. Il centravanti canadese, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, è un’occasione ghiottissima per diversi club. Tra questi ovviamente anche l’Inter. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tmw, ha aggiornato sulla situazione di mercato: «Si parla assai di Jonathan David, canadese del Lille. Va a scadenza a giugno. Ha 24 anni. Guadagna relativamente poco. E infatti piace a mezzo mondo. Nel “mezzo mondo” ci sono pure Juve e Inter, che hanno mosso le rispettive pedine. Ma guai ad avere certezze sul fatto che l’anno prossimo ‘sto ragazzo farà faville in Serie A. I corteggiatori inglesi non mancano e, si sa, quelli hanno grano a strafottere».

David-Inter, occasione molto ghiotta per i nerazzurri

OCCASIONE – Non sarà facile riuscire a spuntarla nella corsa per David, ma l’Inter comunque ci proverà. La dirigenza segue ormai da tempo l’attaccante del Canada, connazionale di Tajon Buchanan. Il suo contratto in scadenza nel 2025 è un fattore non banale. Oltre all’Inter, come confermato dallo stesso Biasin, c’è anche la Juventus. Non è da escludere dunque un nuovo derby d’Italia sul mercato.