David allontana l’Inter: «Ho un campionato dove vorrei giocare»

David infiammerà l’estate di mercato, visto che andrà via a parametro dai francesi del Lille. Le sue ultime dichiarazioni sembrano allontanarlo dall’Inter. Ha una preferenza come campionato, che non è appunto quello italiano della Serie A.

PREFERENZA – In estate Jonathan David lascerà il Lille a parametro zero. La corsa al centravanti canadese è aperto e molti club hanno chiesto informazioni al suo agente. Il ragazzo piace anche in Italia a Inter e Juventus. Ma nelle ultime ore, David ha rilasciato un’intervista al portale francese Footmercato. Il forte centravanti classe 2000 è stato incalzato sul suo campionato preferito. E lui ha dato la sua preferenza: «La Premier League è molto più veloce e fisica di qualsiasi altro campionato. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga e, per me, è il mio campionato preferito. È il campionato che mi è piaciuto di più guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocarci». Nonostante si tratti solamente di una semplice preferenza, il futuro di David sembra comunque lontano dall’Italia e dalla Serie A. Sul ragazzo ci sarebbe il Barcellona. L’Inter, storicamente molto forte nell’andare a prendere i giocatori a parametro zero, rimane ad oggi distante. Nelle ultime settimane, i nerazzurri si stanno concentrando più su altri nomi e anche altri reparti.