David dal 2025 a parametro zero. L’Inter è alla finestra – SM

Jonathan David è l’attaccante in forza al Lille in Ligue 1, Francia. Lo sarà ancora per poco, da Sport Mediaset si parla di Inter alla finestra. Ecco la situazione generale.

CHANCE – L’Inter è ormai rinomata per i suoi colpi a parametro zero. Solo in questa sessione di mercato ne sono arrivati due, ossia Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma in rosa ce ne sono tanti altri. Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram su tutti. Anche nella prossima estate si potrebbe presentare un’occasione da sfruttare velocemente. Jonathan David, attaccante del Lille, va in scadenza a giugno del 2025 e cerca una squadra da svincolato.

David-Inter, i motivi del sì

SITUAZIONE INTERNA – L’attacco sarà libero tra dodici mesi, il motivo riguarda due calciatori che oggi ostruiscono il mercato in entrata. Si tratta di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che non attirano offerte e bloccano la possibilità di acquistare nuovi calciatori. Questi ultimi hanno il contratto in scadenza nel 2025, perciò la dirigenza potrà fare un colpo nel reparto offensivo per colmare la lacuna. Chi se non Jonathan David, un attaccante dai grandi gol in Francia seguito da tutta Europa. La concorrenza non sarà indifferente, per questo ci si prepara ad una corsa all’oro per il giocatore canadese. L’Inter è alla finestra.