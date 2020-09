Darmian verso l’Inter: ecco le cifre dell’operazione. Prima bisogna cedere

Condividi questo articolo

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Darmian potrebbe essere uno dei prossimi colpi in casa Inter. Il terzino è forte di una promessa risalente ad alcuni mesi fa tra i nerazzurri e il Parma. SkySport24 riporta le cifre dell’operazione, anche se bisognerà prima trovare la quadratura con le cessioni

AFFARE VICINO – Matteo Darmian si avvicina all’Inter. La promessa in vigore tra i nerazzurri e il Parma dovrebbe essere mantenuta: il calciatore dovrebbe essere acquistato per 2,5 milioni di euro. I nerazzurri dovranno, però, concludere prima delle operazioni in uscita. E’ già arrivato Hakimi e in queste ore sta arrivando Kolarov. Potrebbe partire Godin (qui i dettagli), mentre si parla anche del rinnovo di Bastoni in quel ruolo. Vedremo se l’Inter riuscirà a sfoltire anche sugli esterni.