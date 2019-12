Darmian torna di moda per l’Inter: obiettivo a sinistra per gennaio – TS

Continua la ricerca di un esterno sinistro da parte dell’Inter: secondo quanto scrive “Tuttosport”, il primo obiettivo è sempre Marcos Alonso del Chelsea, ma come alternativa torna di moda il nome di Matteo Darmian del Parma.

ALTERNATIVA – Nonostante il primo obiettivo per la fascia sinistra dell’Inter a gennaio sia sempre Marcos Alonso del Chelsea, si vagliano le possibili alternative in caso non si riesca a convincere la società blues a cederlo. I londinesi, infatti, valutano lo spagnolo una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro e per questo è necessario pensare anche ad altri nomi. Uno di questi è il francese Laywin Kurzawa del Paris Saint-Germain (vedi articolo). Torna di moda però anche il nome di Matteo Darmian del Parma, già cercato a lungo negli ultimi anni prima che si accasasse in emilia dal Manchester United. Una soluzione sicuramente low cost e comunque apprezzata dal tecnico Antonio Conte.