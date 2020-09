Darmian titolare in Bologna-Parma: ultima coi ducali prima dell’Inter?

Matteo Darmian

Matteo Darmian partirà dal primo minuto nel derby emiliano-romagnolo Bologna-Parma. La trattativa tra l’Inter e i ducali sembra già ben avviata, ma serve ancora un incastro prima che possa andare a buon fine

GARA D’ADDIO? – Matteo Darmian partirà dal 1′ in Bologna-Parma. L’ex terzino del Manchester United è in attesa di una chiamata da Milano, per trasferirsi all’Inter. Tra i nerazzurri e i ducali c’è un accordo non scritto da tempo, ma per la buona riuscita della trattativa c’è bisogno che i nerazzurri cedano Andrea Ranocchia (la trattativa col Genoa rischia seriamente di arenarsi). Quella di stasera, al Dall’Ara, potrebbe essere l’ultima gara ufficiale con la maglia del Parma per Darmian. L’Inter sta cercando di fargli spazio in quest’ultima settimana di calciomercato.