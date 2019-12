Darmian, si raffredda l’ipotesi Inter a gennaio: ecco il motivo – Sky

Darmian all’Inter già a gennaio sembrava una pista sempre più calda negli ultimi giorni, in realtà ci sarebbero però rallentamenti. Gli aggiornamenti da “Sky Sport”

NON UNA PRIORITÀ – Matteo Darmian non è una priorità per l’Inter in questo momento. Come riporta l’emittente satellitare, infatti, la pista si scalderebbe solo in caso di uscite nel reparto difensivo. La società nerazzurra è ora concentrata su un nuovo innesto a centrocampo, con il nome di Arturo Vidal sempre in prima fila, e in attacco con le opzioni Olivier Giroud e Fernando Llorente. Il terzino del Parma sarebbe la soluzione più immediata nel caso in cui i nerazzurri decidessero di intervenire in quel ruolo, ma per ora non sono previste accelerazioni.

Fonte: Sky Sport