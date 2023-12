Darmian, rinnovo automatico! L’Inter poi ne chiude 4, ma un dubbio – Sky

Darmian è in scadenza al 30 giugno 2024 ma è come se avesse già rinnovato il suo contratto con l’Inter. Questo perché c’è una clausola che permette di poter prolungare l’intesa e farlo rimanere ancora in nerazzurro. Da Sky Sport arriva il punto sugli altri.

TANTE FIRME – L’Inter è attiva sul fronte mercato, con il sempre più probabile arrivo di Tajon Buchanan, ma c’è anche la questione rinnovi. Dalla quale si sfila Matteo Darmian, per il quale c’è una clausola che permette di rinnovare automaticamente: avrà un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2025. In quella data scade anche il contratto di Denzel Dumfries, che è il dubbio per la dirigenza. Come riportato nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 la trattativa fra l’olandese e l’Inter al momento è bloccata, motivo per cui peraltro si sta accelerando per Buchanan (oltre ai problemi di Juan Guillermo Cuadrado). Ci sono poi tre in scadenza nel 2026, ossia Nicolò Barella, Federico Dimarco e capitan Lautaro Martinez. Per tutti e tre l’obiettivo è chiudere in tempi brevi, in modo da sistemare la questione rinnovi con largo anticipo. Così come Darmian ha sei mesi residui Henrikh Mkhitaryan, che è il quinto sul quale si vuole completare l’accordo.