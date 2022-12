Darmian, passi avanti per il rinnovo: la proposta su cui l’Inter ragiona – Sky

Darmian è uno dei tanti giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno ma non dovrebbe rimanere tale ancora a lungo. Sky Sport parla di rinnovo vicino con l’Inter: ecco per quanto.

SI PROLUNGA – L’Inter non ha intenzione di lasciar andare via Matteo Darmian a parametro zero. Il difensore, arrivato dal Parma nell’estate del 2020, aveva firmato un triennale al momento del trasferimento: contratto che scade il prossimo 30 giugno. Il discorso per il rinnovo è comunque già impostato da qualche settimana, con Sky Sport che anticipa il buon esito della trattativa. Per Darmian si va verso un prolungamento per altri due anni, fino al 2025.