Darmian, no alternativa a Marcos Alonso. Arrivo in caso di un addio – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Matteo Darmian è uno degli obiettivi dell’Inter per il mercato di gennaio. L’esterno del Parma, infatti, è stato individuato da Antonio Conte come un possibile jolly difensivo e un suo eventuale arrivo non sarebbe alternativo all’acquisto di Marcos Alonso del Chelsea.

NESSUNA ALTERNATIVA – La trattativa tra Inter e Parma per Matteo Darmian è pronta a decollare. Il giocatore, già seguito a lungo dai nerazzurri fin dai tempi del Manchester United, è uno dei rinforzi scritti nel taccuino dagli uomini mercato nerazzurri in vista del mercato di gennaio. Il suo arrivo, però, non sarebbe alternativo a quello di Marcos Alonso dal Chelsea, che resta sempre il numero uno per Antonio Conte sulla fascia sinistra. Il 30enne ex Red Devils, infatti, verrebbe acquistato più per la sua capacità di giocare come terzo centrale difensivo come successo già in Inghilterra. Un jolly difensivo insomma, proprio come Danilo D’Ambrosio che in stagione ha già giocato sia sulla fascia destra che al centro della difesa a tre. Un suo eventuale arrivo servirebbe dunque a coprire la difesa in caso di un addio di Diego Godin che, fin qui, ha deluso le aspettative e potrebbe già chiudere la sua avventura in nerazzurro.