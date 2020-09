Darmian-Inter, un ultimo step prima di chiudere. Bastoni, intenzioni chiare

Matteo Darmian Brescia-Parma

Darmian si avvicina di nuovo all’Inter, che ieri ha parlato con i suoi agenti (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti nel corso dello speciale Calciomercato di “Sky Sport 24”, nell’incontro si è anche parlato di Bastoni. Le intenzioni del club nerazzurro sono chiare

DOPPIA DISCUSSIONE – Matteo Darmian e l’Inter si avvicinano ancora una volta. Luca Marchetti fa il punto sull’incontro avvenuto ieri tra i nerazzurri e gli agenti del giocatore: «Quando Darmian è arrivato in Italia l’Inter aveva fatto una chiacchierata approfondita con il Parma. Darmian ha accettato il ritorno in Serie A anche sapendo che ci sarebbe stato un ulteriore step. Ieri gli agenti del giocatore e l’Inter hanno parlato: il club nerazzurro prima di chiudere dovrà in tutti i casi fare delle cessioni. Nel frattempo, visto che sono gli stessi agenti di Alessandro Bastoni, si è parlato anche di lui e del suo contratto, che l’Inter rivedrà sia nella durata che nell’entità».