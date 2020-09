Darmian-Inter, i tempi dell’operazione “promessa” al Parma – Rai

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Darmian potrà eventualmente diventare un nuovo giocatore dell’Inter, a seguito di accordi presi col Parma e confermati dal DS gialloblù Carli (vedi articolo). Ciro Venerato, in collegamento con “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2, spiega quando il difensore potrà completare il suo trasferimento.

ALTROCQUISTO IN DIFESA? – Ciro Venerato segnala quali saranno i protagonisti, a livello di mercato, della settimana che sta per iniziare: «Uno è sicuramente Mohamed Fares, che la Lazio ha acquistato pochi minuti fa per dieci milioni di euro dalla SPAL, superando la concorrenza (fra cui l’Inter, ndr). L’altro è un interista in pectore: fra otto-nove giorni Matteo Darmian passerà all’Inter per una cifra vicina ai due milioni e mezzo di euro».