Darmian-Inter: rush finale! Il Parma pone una condizione per la chiusura

Condividi questo articolo

Matteo Darmian

Le ultime sulla trattativa Matteo Darmian: l’Inter vorrebbe chiudere entro domani, ma il Parma di Fabio Liverani pone una condizione. Ecco quale

RUSH FINALE – Matteo Darmian sarà un calciatore dell’Inter, pochi dubbi su questo. Come ha confermato il ds del Parma, Marcello Carli, l’operazione è in piedi dall’anno scorso. Adesso il club nerazzurro è pronto ad accelerare. L’idea di Giuseppe Marotta è quella di chiudere dopo il match col Benevento, tra giovedì e venerdì. Il Parma, dal canto suo, vorrebbe tenerselo stretto anche per la prossima partita, contro il Verona domenica alle 15. Il club ducale è alle prese con una rivoluzione dirigenziale e le prime due partite della stagione hanno gettato dei dubbi sulla campagna acquisti. Ma anche l’Inter ha mostrato qualche problema in difesa contro la Fiorentina. Vedremo se le parti riusciranno a trovare un accordo per chiudere l’operazione in fretta.