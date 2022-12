Darmian-Inter, passi avanti per il rinnovo. Il punto sul discorso portiere

Ci sarebbero dei passi avanti per il rinnovo di contratto di Matteo Darmian con l’Inter. Il punto sul discorso portiere per i nerazzurri.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni negli studi di Sky Sport 24, ci sono passi avanti per il rinnovo di Matteo Darmian. Il discorso è piuttosto avanzato. Anche Samir Handanovic va in scadenza. L’Inter pensa ad altri portieri in scadenza da affiancare ad Andre Onana. Uno è Yann Sommer, su cui però c’è anche il Bayern Monaco. Poi ci sono Agustin Rossi, argentino del Boca Juniors, e Neto, che ha giocato in Italia con le maglie della Juventus e della Fiorentina ed è ora al Bournemouth.

Fonte: Sky Sport