Darmian all’Inter si fa davvero? Carli (DS Parma): “Discorso già aperto”

Matteo Darmian Brescia-Parma

Darmian potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter, “a causa” di un accordo col Parma risalente a un anno fa. Il nuovo direttore sportivo dei gialloblù Carli, intervenuto a margine della presentazione di Liverani, ha confermato come si stia discutendo del trasferimento. Ecco la sua spiegazione sul difensore.



TRASFERIMENTO POSSIBILE – Matteo Darmian può lasciare il Parma per l’Inter. Così Marcello Carli, direttore sportivo dei gialloblù, in occasione della presentazione del nuovo allenatore Fabio Liverani: «Su Darmian stiamo valutando. Effettivamente c’è un discorso aperto con l’Inter, non c’è neanche da negarlo o fare altre cose. Questa è un’operazione peraltro fatta l’anno scorso, con quello che ha preceduto me (Daniele Faggiano, ndr), quindi fatta un po’ con un discorso di rapporti con l’Inter e tutto il resto. Stiamo parlandone e stiamo valutando questa situazione, poi non abbiamo finito. Però il discorso effettivamente c’è». Ieri sera il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato di un accordo raggiunto un anno fa per portarlo in nerazzurro a due milioni e cinquecentomila euro (vedi articolo), quando il calciatore era tornato in Italia dal Manchester United. Dopo un’infinità di sessioni di mercato in cui Darmian era stato accostato all’Inter ora potrebbe succedere davvero.