Darmian: “Inter? Ancora presto per parlare di mercato, non so nulla”

Condividi questo articolo

Matteo Darmian negli ultimi mesi è stato accostato all’Inter nonostante la smentita del suo procuratore (vedi QUI). Ieri dopo Parma-Atalanta terminata 1-2, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il mercato.

IL FUTURO – Matteo Darmian commenta così il suo futuro su Sky dopo Parma-Atalanta: «Inter? Non penso al mercato. Sul futuro non so ancora nulla, avremo l’opportunità di staccare qualche giorno e pensare anche a quello. Ad oggi non so ancora nulla. Adesso chiudiamo al meglio questo campionato».