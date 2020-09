Darmian-Inter, affare in dirittura d’arrivo? Tra i probabili titolari stasera

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Matteo Darmian viene indicato tra i promessi sposi dell’Inter una volta che sarà definita la cessione di Andrea Ranocchia

SITUAZIONE – Matteo Darmian dovrebbe a giorni finire all’Inter. Dopo gli accordi raggiunti mesi fa con il Parma, il giocatore si dovrebbe trasferire alla corte di Antonio Conte non appena sarà concluso l’addio di Andrea Ranocchia. Questo però non avrebbe impedito all’allenatore della squadra crociata, Fabio Liverani, di convocarlo, ma non solo. Da più parti il terzino viene inserito tra i probabili titolari in Bologna-Parma, in campo stasera.