Darmian all’Inter, c’Ã¨ la promessa! Ecco la decisione di Conte per gennaio

Darmian all’Inter, c’è la promessa! Ecco la decisione di Conte per gennaio

Darmian sembra destinato a diventare un giocatore dell’Inter. Subito o in estate. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo articolo su “Calciomercato.com”, svela quella che sarebbe la decisione di Conte per quanto riguarda il mercato di gennaio

PROMESSO SPOSO – “Matteo Darmian e l’Inter sono già d’accordo. Un’operazione che si farà, per il momento prenotata per il prossimo giugno quando la salvezza del Parma sarà eventualmente acquisita; ma non va ancora escluso che si possa scegliere di anticipare l’operazione per l’ex terzino del Manchester United. Di certo, l’intesa è pronta e la promessa della dirigenza nerazzurra a Darmian è confermata e totale: vestirà la maglia dell’Inter, un incentivo che già lo aveva attratto a rientrare in Italia dalla Premier League mettendosi a disposizione di D’Aversa. La situazione è quindi già impostata per la stagione 2020/2021. L’Inter per gennaio preferisce prendere un esterno di fascia diverso, sta studiando nuove idee mai emerse finora, potrebbero esserci sorprese; ma l’idea Darmian resiste nel caso in cui dovesse partire un difensore, perché Antonio Conte lo vede adatto a una difesa a tre anche come pedina di destra oltre che come esterno puro dove ha sempre giocato. Un jolly prezioso, ma l’Inter considererà di anticipare l’affare solo in caso di uscite. Intanto, va su un altro laterale da portare subito a Milano. Mentre la promessa a Darmian è stata rinnovata: sarà nerazzurro, c’è solo da decidere quando”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano