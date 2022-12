Darmian, abbastanza avanti il discorso rinnovo. I due sogni in casa Inter

Sarebbe abbastanza avanti il discorso rinnovo di Matteo Darmian con l’Inter. I due sogni in casa nerazzurra. Il punto.

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni negli studi di Sky Sport 24, è abbastanza avanti il discorso Matteo Darmian sul fronte rinnovi in casa Inter. Inoltre c’è anche l’idea di iniziare a portarsi avanti nella programmazione. Marcus Thuram è un sogno da realizzare per il futuro. Più vicino nel tempo è quello del rinnovo di Milan Skriniar, visto che in scadenza e il suo contratto va rinnovato il prima possibile. Anche il contratto dell’attaccante francese è in scadenza, quindi è un sogno da realizzare più avanti, ma attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco.

Fonte: Sky Sport