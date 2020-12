Damsgaard piace anche all’Inter. La Sampdoria alza le richieste

Mikkel Damsgaard è una delle rivelazioni di questa prima parte di Serie A. Il danese della Sampdoria piace anche all’Inter, secondo quanto riporta “Calciomercato.com”.

INTERESSE – Mikkel Damsgaard è una delle sorprese nella prima parte della Serie A 2020/21. Il danese è arrivato alla Sampdoria nell’indifferenza generale, ed ha già messo a referto 2 gol e 2 assist con i blucerchiati. Claudio Ranieri lo schiera soprattutto largo a sinistra, ma il 20enne ama svariare anche fino alla trequarti. L’ex Nordsjælland è un giocatore estremamente dinamico ma disciplinato al tempo stesso, e il suo nome inizia a stuzzicare numerosi osservatori. Anche l’Inter monitora le sue prestazioni con la Sampdoria, attendendo di vedere come proseguirà la prima stagione di Damsgaard in Italia. I blucerchiati hanno pagato il suo cartellino 6,5 milioni di euro, ma con ogni probabilità le richieste in estate partiranno almeno da 20 milioni.