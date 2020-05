D’Amico (DS Verona): “Kumbulla vale piÃ¹ di 25 milioni. Su di lui top club”

D’Amico (DS Verona): “Kumbulla vale più di 25 milioni. Su di lui top club”

Condividi questo articolo

D’Amico, Direttore Sportivo del Verona, ha fatto il punto della situazione su Marash Kumbulla. Il dirigente, ai microfoni di SkySport24, durante “Il calciomercato che verrà”, sottolinea le qualità e il prezzo del centrale. L’Inter continua a seguirlo sul mercato

VERSO IL MERCATO – Tony D’amico fa il punto della situazione sul centrale che piace all’Inter: «Kumbulla batterà il record di Iturbe (ceduto a 24,5 milioni di euro, ndr.)? Non lo so. Lui è un ragazzo forte. 25 milioni? Sei un po’ più basso del valore a cui pensiamo… Scherzo, dai. Ha fatto un campionato strepitoso. Per età e per quello che ha dimostrato, è attenzionato da top club europei e avrà tante richieste come anche oggi accade. In realtà, è ancora presto per parlare di cifre, noi facciamo una valutazione esclusivamente tecnica e non è detto che vada via. E’ un grande prestigio per il Verona».