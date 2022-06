Damiani: «Radu via dall’Inter, tante offerte. Agoumé? Bravo come Asllani»

Il procuratore di Radu nonché intermediario di Agoumé, Oscar Damiani, ha parlato a Radio Radio dei due assistiti dell’Inter. Il primo lascerà Milano, sul secondo si attende la decisione

FUTURO RADU − Damiani si è espresso sul futuro del portiere rumeno: «Situazione Radu dopo l’infortunio di Bologna-Inter? L’ho sentito oggi. E’ un ragazzo straordinario che ha avuto una disavventura che può capitare. L’Importante è saperci convivere, lo ha metabolizzato. Adesso è pronto per una nuova avventura. Abbiamo offerte in Serie A ma anche all’estero e soprattutto in Francia. Nei prossimi giorni parleremo con l’Inter le prenderemo la miglior decisione per il giocatore. Lui dovrà ritornare a giocare perché il campo parlerà con lui, è un grandissimo portiere e lo ha dimostrato anche nelle sua precedenza esperienza a Genova».

CONFRONTO − Poi Damiani parla di Agoumé e dell’imminente acquisto nerazzurro Asllani: «Agoumé? Grande estimatore io di Asllani che è molto bravo ma lo è anche Agoumé. Vediamo nei prossimi giorni, abbiamo offerte dall’Italia e dall’estero. Inghilterra, Germania e Francia stessa possibilità. Vedremo il percorso migliore con Marotta e Ausilio, nei prossimi 10 giorni arriverà la decisione e capire se rimarrà ancora in Italia o andrà a giocare all’estero. Asllani e Agoumé sono diversi. Il primo è una mezz’ala di inserimento tutto campo, Agoumé lo vedo come regista davanti la difesa. E’ importante poi il parere della squadra e dell’allenatore. Forse Agoumé non è considerato per quello che merita, se sarà così andrà in un’altra squadra».