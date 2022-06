Damiani: «Radu, non solo la Cremonese. Un club francese fa ponti d’oro»

Il futuro di Radu sarà lontano dall’Inter. Sul giocatore c’è la Cremonese ma anche un club francese disposto a tutto pur di prenderlo. Le parole dell’agente Oscar Damiani

GRAN PORTIERE − Damiani difende Radu e parla anche del suo futuro a Sky Sport: «Bologna-Inter? Troppo facile dare la colpa solo al portiere. De Sanctis, Direttore Sportivo della Salernitana, mi ha detto che le colpe di Andrei Ionut Radu sono compatibili a quelle degli altri giocatori, tipo Ivan Perisic e anche Stefan de Vrij che gli lascia la palla. I giornali gli hanno addossato tutte le colpe. Radu ha richieste importanti, non solo dalla Cremonese. Parlerà con il tecnico per capire la situazione. Ma c’è anche il Reims in Francia, che sta facendo ponti d’oro per prenderlo. È stimato, ha fatto degli errori, lui è un grande portiere e farà una carriera straordinaria».