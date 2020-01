Damiani: “Radu non puÃ² fare il secondo. Inter? Valuteremo. Vidal…”

Damiani: “Radu non può fare il secondo. Inter? Valuteremo. Vidal…”

Oscar Damiani, agente – fra gli altri – di Ionut Radu, ha parlato a Radio Anch’Io Sport proprio del suo assistito e della situazione al Genoa dopo il ritorno di Mattia Perin in rossoblu. Una menzione poi anche su Kumbulla, giovane difensore del Verona seguito dall’Inter.

SITUAZIONE DA SISTEMARE – Lasciano poco spazio a interpretazioni le parole di Oscar Damiani sul suo assistito Ionut Radu, portiere protagonista di ottime prestazioni con il Genoa scalzato però dal ritorno in rossoblu di Mattia Perin. Ecco le sue parole sulla situazione: «Nicola ha parlato chiaro, Perin sarà il titolare del Genoa. Radu fin qui è stato il migliore del Genoa nonostante la classifica e non può fare panchina. Deve potersi giocare la chance di fare il titolare, quindi questo mese valuteremo. Bisogna trovare una soluzione, magari può anche tornare all’Inter».

COLPI DI MERCATO – Per quanto riguarda il mercato della società nerazzurra, Damiani si è espresso sia su un colpo in ottica presente, che su un colpo per il futuro: «Vidal sarebbe il colpo ideale per il centrocampo dell’Inter, conosce il nostro campionato e ha una grande personalità. Oggi i ragazzi diventano maturi presto, questo li rende competitivi. Penso per esempio ad Agoumé, anche se ci vuole tempo per diventare protagonisti. Kumbulla è un altro giovane di grandissime prospettive che potrà fare una grande carriera. Non a caso i nerazzurri si sono già interessati».

Fonte: Radio Anch’io Sport