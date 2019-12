Damiani: “Radu? Il problema del Genoa non Ã¨ il portiere. Vidal…”

Damiani: “Radu? Il problema del Genoa non è il portiere. Vidal…”

Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter e in prestito al Genoa ormai da due stagioni si è ritagliato un ruolo importante in rossoblù, che potrebbe però essere compromesso dal ritorno di Mattia Perin. Oscar Damiani, noto procuratore sportivo tra gli altri dello stesso Radu, su “Radio Sportiva” ha parlato del suo futuro.

SU RADU – Ionut Radu rischia seriamente di perdere il posto da titolare al Genoa a causa del ritorno di Mattia Perin. Di lui e del suo futuro ne ha parlato il suo procuratore Oscar Damiani: «Radu? Sto andando a Genova per fare una chiacchierata con lui e capire quale sia la situazione dopo l’arrivo di Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico nel Genoa, è sempre un errore mettere in competenza i portieri. Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. È un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa…».

SU VIDAL – «Vidal può dare qualcosa in più all’Inter, che è una squadra con degli obiettivi».