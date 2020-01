Damiani: “Radu? Difendo suoi interessi, non d’accordo col Genoa. Inter…”

Radu oggi è impegnato in Genoa-Sassuolo (ore 18), ma potrebbe vedere la partita dalla panchina. Il portiere di proprietà dell’Inter è in ballottaggio con Perin, tornato presumibilmente per giocare, e rischia il posto. Il suo agente Oscar Damiani, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, critica la scelta del presidente Preziosi e preannuncia possibili novità di mercato.

POSTO IN BILICO – Oscar Damiani è l’agente di Ionut Andrei Radu, che rischia di aver perso il posto dopo il ritorno di Mattia Perin al Genoa. Il portiere è ancora di proprietà dell’Inter e potrebbe andare via a gennaio: «Valuteremo nelle prossime partite. Certamente non era il ruolo dove il Genoa avrà bisogno. Radu però si sente forte, in grado di giocarsi il posto. Non siamo d’accordo ma rispettiamo le scelte. Inutile parlare adesso di quello che succederà. Il rientro di Perin? Una sorpresa, sicuramente. Premetto che faccio gli interessi di Radu, quindi bisogna tenere conto che le società fanno le loro scelte. Scelte che rispetto anche se non sempre condivido, ma difendo gli interessi del nostro assistito. Le altre mosse di gennaio? Ci sarà qualche operazione low cost, l’Inter potrebbe prendere Arturo Vidal. Andrew Gravillon? Sta facendo la sua esperienza ad Ascoli, deve continuare a lavorare».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo